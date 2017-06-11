Футбол: Украина обыграла Финляндию в отборочном матче ЧМ

Украинская сборная обыграла финнов со счетом 2:1

Национальная сборная Украины обыграла команду Финляндии в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году.

Матч проходил на стадионе Ратина в Тампере.

Авторами голов украинской сборной стали Евгений Коноплянка (на 51 минуте) и Артем Беседин (на 75 минуте). Гол финской команды забил Йоэль Похъянпало.

После победы в этом матче Украина с 11 очками находится на втором месте в групповой турнирной таблице. Лидирует Хорватия с 13 очками, на третьем месте - Исландия (10), на четвертом - Турция (8). У Финляндии и Косово по одному очку.

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