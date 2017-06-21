Ломаченко получит шанс отомстить Салидо за поражение: есть реванш

Поединок украинского боксера и мексиканского ветерана состоялся 1 марта 2014 года и завершился спорной победой Орландо по очкам. Готовится реванш.

Самый титулованный украинский боксер в истории Василий Ломаченко близок к тому, чтобы провести матч-реванш против мексиканского ветерана Орландо Салидо. Об этом со ссылкой на сообщение американского канала ESPN пишет Vringe.

"Контракт на реванш между действующим чемпионом мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) Ломаченко (8-1, 6 КО) и экс-чемпионом в двух категориях Салидо (44-13-4, 31 КО) согласован по основным моментам и как никогда близок к подписанию", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, бой состоится 5 августа на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

"Салидо дал принципиальное согласие на реванш, он согласился на предложенные финансовые условия", - заявил менеджер мексиканца Шон Гиббонс.

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Первый бой Ломаченко и Салидо состоялся 1 марта 2014 года и завершился спорной победой Орландо по очкам. Это был лишь второй поединок украинца в профессиональном боксе - и сразу за титул чемпиона мира.

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