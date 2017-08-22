Гимнаст Верняев завоевал золото на всемирной Универсиаде

Титулованный украинский спортсмен показал лучший результат во дисциплине "многоборье"; его золотая медаль - уже третья в копилке сборной

Украинский гимнаст Олег Верняев занял первое место на соревнованиях в категории "многоборье" на Универсиаде-2017 в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

С результатом 88,300 балла украинский спортсмен оставил далеко позади конкурентов из Японии, завоевав третье золото для украинской сборной.

Еще один украинец Евгений Юденков стал шестым, набрав в многоборье 85,525 балла.



Фото: скриншот taipei2017.com.tw

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