Гимнаст Верняев завоевал золото на всемирной Универсиаде
22.08.2017 13:44
Титулованный украинский спортсмен показал лучший результат во дисциплине "многоборье"; его золотая медаль - уже третья в копилке сборной
Олег Верняев (фото - НОК Украины)
Украинский гимнаст Олег Верняев занял первое место на соревнованиях в категории "многоборье" на Универсиаде-2017 в Тайбэе (Тайвань). Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
С результатом 88,300 балла украинский спортсмен оставил далеко позади конкурентов из Японии, завоевав третье золото для украинской сборной.
Еще один украинец Евгений Юденков стал шестым, набрав в многоборье 85,525 балла.
Фото: скриншот taipei2017.com.tw
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