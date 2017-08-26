Вместо "Мариуполя" "Динамо" может сыграть против своей молодежки

"Мариуполь" продал около 9 тысяч билетов на матч против "Динамо"

"Динамо" запланировало товарищеский матч в случае, если команда не поедет на матч чемпионата Украины в Мариуполь. Об этом сообщает Команда №1.

Киевляне сыграют со своей молодежной командой. В свою очередь, если "Динамо" не приедет, "Мариуполь" проведет матч с ветеранской сборной Украины.

Также известно, что "Мариуполь" продал около 9 тысяч билетов на матч против "Динамо".

Домашний стадион "Мариуполь" вмещает 12 тысяч зрителей.

Матч "Мариуполь" - "Динамо" должны сыграть 27 августа. Начало в 17:00. Пока что "Динамо" официально не отказывалось ехать на этот матч.

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В то же время, в СБУ предупреждают, что проведение матча несет в себе риски.

"Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной ситуации в районе проведения антитеррористической операции, большого количеств предотвращенных террористических проявлений и угроз проинформировала Федерацию футбола Украины об имеющихся рисках и угрозах в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе", - сообщила на своей странице в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

Однако, как отмечает она, в случае принятия такого решения, СБУ "будет осуществлять все предусмотренные законодательством меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе".

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