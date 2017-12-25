Серена Уильямс возвращается в спорт после рождения ребенка

После четырех месяцев перерыва американская теннисистка вернется на корт

Американская теннисистка Серена Уильямс вернется в спорт спустя четыре месяца после рождения ребенка, сообщает BBC.

Первое ее соревнование после перерыва пройдет в Абу-Даби на следующей неделе.

36-летня спортсменка сказала, что "рада вернуться на корт".

В сентябре Уильямс родила дочь.

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