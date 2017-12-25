Серена Уильямс возвращается в спорт после рождения ребенка
25.12.2017 04:54
После четырех месяцев перерыва американская теннисистка вернется на корт
Серена Уильямс (фото - ЕРА)
Американская теннисистка Серена Уильямс вернется в спорт спустя четыре месяца после рождения ребенка, сообщает BBC.
Первое ее соревнование после перерыва пройдет в Абу-Даби на следующей неделе.
36-летня спортсменка сказала, что "рада вернуться на корт".
В сентябре Уильямс родила дочь.
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