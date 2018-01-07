Двое игроков "Динамо" вошли в список 50 перспективных футболистов

Согласно списку УЕФА, украинские футболисты Владимир Шепелев и Виктор Цыганков имеют шанс стать звездами футбола в ближайшие два года

Украинские футболисты Владимир Шепелев и Виктор Цыганков попали в список перспективных футболистов мира УЕФА. Список опубликован на сайте организации.

20-летний Шепелев и 20-летний Цыганков - полузащтник киевского "Динамо".

Виктор Цыганков (фото - fcdynamo.kiev.ua)

7 ноября главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообещал вывести команду в финальную часть чемпионата Европы-2020.

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