Двое игроков "Динамо" вошли в список 50 перспективных футболистов
07.01.2018 15:29
Согласно списку УЕФА, украинские футболисты Владимир Шепелев и Виктор Цыганков имеют шанс стать звездами футбола в ближайшие два года
Владимир Шепелев (фото - fcdynamo.kiev.ua)
Украинские футболисты Владимир Шепелев и Виктор Цыганков попали в список перспективных футболистов мира УЕФА. Список опубликован на сайте организации.
20-летний Шепелев и 20-летний Цыганков - полузащтник киевского "Динамо".
Виктор Цыганков (фото - fcdynamo.kiev.ua)
7 ноября главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пообещал вывести команду в финальную часть чемпионата Европы-2020.
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