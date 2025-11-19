В Тернополе 26 погибших и 93 раненых из-за ударов по многоэтажкам – фото, видео

Среди пострадавших – 16 детей. Один дом разрушен с третьего по девятый этажи

Фото: Telegram / zahid_golovne_ua

Утром 19 ноября Россия атаковала Украину ракетами и "шахедами" и попала по многоэтажному дому в Тернополе. Об этом сообщает Суспильне, фото последствий распространяют местные Telegram-каналы.

Мэр города Сергей Надал написал об ударах по Тернополю "шахедами" и ракетами, в результате чего повреждены здания и жилые дома, есть пострадавшие.

ДОПОЛНЕНО В 09:40. Президент Владимир Зеленский сообщил о девяти погибших в Тернополе, под завалами еще могут быть люди. Еще 22 человека получили ранения, уточнила премьер Юлия Свириденко.

Тернопольская областная военная администрация после обстрела сообщила, что, по предварительной оперативной информации, содержание хлора в Тернополе превышает норму в шесть раз. Жителей города призывают не выходить из дома и закрыть окна.

ДОПОЛНЕНО В 10:30. В Тернополе уже 10 погибших и 37 раненых, из которых 12 – дети. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Повреждены две девятиэтажки. В одной – пожар, в другой – разрушение с третьего по девятый этаж.

ДОПОЛНЕНО В 12:00. Уже 12 погибших и более 40 пострадавших в Тернополе, сообщил Надал в эфире телемарафона.

Количество жертв и раненых, вероятно, будет увеличиваться. Спасательная операция продолжается – людей деблокируют из подвалов и верхних этажей.

ДОПОЛНЕНО В 12:10. Количество жертв возросло до 15, сообщил Надал. Еще 64 человека получили ранения.

По данным полиции, погибших по состоянию на 12 часов уже 16. Среди пострадавших уже 14 детей.

ДОПОЛНЕНО В 13:25. Уже 19 человек погибли, среди них двое детей. В больницах находятся 66 пострадавших, в том числе 16 детей, сообщил мэр.

ДОПОЛНЕНО В 13:57. Спасатели информируют, что погибших в Тернополе уже 20.

ДОПОЛНЕНО 20 НОЯБРЯ. 26 человек погибли, 93 ранены, неизвестной остается судьба еще 14 человек.