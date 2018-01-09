USD:  27.76  28.18   EUR:  32.94  33.70  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Украинский теннисист отстранен от выступлений из-за допинга

09.01.2018 22:58
В анализе мочи теннисиста Джавакяна обнаружили запрещенный метилгексанамин; спортсмен согласился на временное отстранение
Украинский теннисист отстранен от выступлений из-за допинга
Юрий Джавакян (фото - btu.org.ua)

Украинского теннисиста Юрия Джавакяна временно отстранили от участия в турнирах за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса. 

Джавакян сам согласился на временное отстранение до решения по его делу.

9 октября 2017 года теннисист участвовал в квалификации турнира ITF в Таиланде и сдал образец мочи, который проверяли в лаборатории WADA. Анализ показал наличие метилгексанамина, запрещенного антидопинговой программой. 

Этот период отстранения могут защитать в срок будущей дисквалификации, если Джавакян выполнит все условия временного отстранения. 

Читайте также: На Олимпиаде в РФ украинке хотели подделать допинг-пробу - СМИ

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- будь в курсе событий. Подписывайся на наш Telegram

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 