Украинский теннисист отстранен от выступлений из-за допинга
Украинского теннисиста Юрия Джавакяна временно отстранили от участия в турнирах за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международной федерации тенниса.
Джавакян сам согласился на временное отстранение до решения по его делу.
9 октября 2017 года теннисист участвовал в квалификации турнира ITF в Таиланде и сдал образец мочи, который проверяли в лаборатории WADA. Анализ показал наличие метилгексанамина, запрещенного антидопинговой программой.
Этот период отстранения могут защитать в срок будущей дисквалификации, если Джавакян выполнит все условия временного отстранения.
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