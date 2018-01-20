На зимней Олимпиаде будет 22 спортсмена из Северной Кореи
Международный олимпийский комитет утвердил участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 22 севернокорейских атлетов. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах, передает Deutsche Welle.
Северокорейцы будут соревноваться в трех видах спорта и пяти дисциплинах. Они примут участие в соревнованиях по шорт-треку, горнолыжному спорту, лыжных гонках и фигурном катании.
Также Южная и Северная Корея выставят общую женскую команду по хоккею.
Раньше стало известно, что Северная и Южная Корея откроют зимнюю Олимпиаду-2018 под одним флагом. В Японии раскритиковали информацию об объединении команд.
Зимние игры будут проходить с 9 по 27 февраля в Южной Корее.
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