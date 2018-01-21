Профессиональный бокс в Швеции под угрозой полного запрета

Из-за серьезной травмы одного из спортсменов на ринге, шведское агентство по охране труда может запретить профессиональный бокс

Шведское агентство по охране труда может запретить профессиональный бокс в стране. Об этом сообщает BoxingScene.



В сообщении сказано, что промоутерская компания, которая представляет интересы боксера Эрика Скоглунда, обратилась в агентство с жалобой после того, как он получил серьезную травму на ринге.



Скоглунд в спарринге 8 декабря прошлого года получил серьезную черепно-мозговую травму, что стало причиной кровоизлияния в мозг. Экс-участник Всемирной боксерской суперсерии был вынужден пойти на операцию и некоторое время он находился в состоянии медикаментозной комы. Сейчас Скоглунд вернулся домой и проходит реабилитацию.



Отчет агентства по охране труда может иметь последствия для профессионального бокса в Швеции, который уже находится под строгим контролем закона о боевых искусствах. Отмечается, что профессиональный бокс могут вовсе запретить, если придут к выводу, что он слишком опасен для спортсменов.



Шведское агентство пока планирует детально изучить случай.



Эрик Скоглунд - 26-летний шведский боксер-профессионал, выступающий во второй средней (до 76,2 кг) и в полутяжелой (79,4 кг) весовых категориях. Обладатель титулов чемпиона по версиям WBA International (2016-н.в.), IBO International (2016-н.в.), IBF Inter-Continental (2014-2017), чемпион Европейского союза по версии EBU-EU (2013-2015) в полутяжелом весе.



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