Антидопинговое агентство оспорит оправдание 11 спортсменов из РФ

В WADA уверены, что все 39 спортсменов были частью системной допинговой программы России во время Олимпиады-2014 в Сочи

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержало намерение Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который оправдал 28 российских спортсменов и вернувшего им медали Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба WADA.



В WADA выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с тем, что арбитраж отклонил жалобы лишь 11 россиян, дисквалифицированных МОК за нарушение антидопинговых правил, поскольку "все 39 спортсменов были частью системной допинговой программы России".

"Агентство поддерживает намерение МОК проанализировать эти решения очень тщательно и рассматривает все варианты, в том числе апелляцию в швейцарский федеральный трибунал", - сказано в заявлении.



В антидопинговогом агентстве подчеркивают тот факт, что отклонение жалоб 11 спортсменов в CAS, подтверждает выводы Комиссии Шмида МОК, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций Россией процессом допинг-контроля, что это происходило на институциональном уровне.

1 февраля Международный спортивный арбитраж в Лозанне решил, что 28 пожизненно дисквалифицированных якобы за нарушения антидопинговых правил российских атлетов неправомерно подпали под санкции и были отстранены от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане-2018.