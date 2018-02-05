Ватикан впервые официально пригласили на открытие Олимпиады

Также представительство Святого престола примет участие в качестве наблюдателя в общем собрании членов МОК накануне Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет впервые в истории официально пригласил делегацию Ватикана принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 9 февраля 2018 года. Об этом сообщает Радио Ватикана.

Отмечается, что представительство Святого престола, возглавляемое замсекретаря папского совета по делам культуры Мелькором Санчесом де-Тока, также примет участие в качестве наблюдателя в олимпийской сессии - ежегодном общем собрании членов МОК, которое пройдет 5-7 февраля 2018-го.

Санчес де-Тока в комментарии порталу Vatican News назвал это событие "плодом терпеливой работы, развития отношений с МОК".

"Мы уже получали приглашение (на церемонию открытия Олимпийских игр - ред.), но это было приглашение в качестве гостя, едва ли не личное, на церемонию в Рио-де-Жанейро (в 2016 году - ред.), но на этот раз приглашение было направлено официально Святому престолу", - отметил представитель Ватикана.

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17 января 2018 года сообщалось, что Северная и Южная Кореи откроют зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане под одним флагом.

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