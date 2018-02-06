Чемпионат Бразилии: футбольные клубы отказались от видеоповторов

Вето было наложено из-за высокой цены для бразильских футбольных клубов

Руководители большинства бразильских клубов проголосовали против использования системы VAR в чемпионате Бразилии-2018. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на Globo Esporte.

Решение было принято на заседании технического совета турнира 12 голосами против видеоповторов, семь клубов высказались за видеоповторы и один воздержался.

По данным издания, причиной стало желание Федерации футбола Бразилии переложить затраты по внедрению VAR на клубы, которые ориентировочно составили бы 5 миллионов евро за 380 матчей Серии А.

"Вето было наложено из-за высокой цены для клубов. Мы решили посмотреть на использование системы на чемпионате мира, а затем вновь вернуться к вопросу", - сказал президент Васку да Гама Алешандре Кампелло.

При этом видеоповторы будут использоваться в Кубке Бразилии со стадии четвертьфиналов.

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