Паралимпийцы взяли три золота на кубке мира по пауэрлифтингу

По итогам второго дня кубка мира украинская сборная занимает второе место в общемировом рейтинге

Национальная паралимпийская сборная Украины по пауэрлифтингу во второй день кубка мира завоевала одну золотую медаль среди взрослых и две - среди юниоров. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.



Первое место в весовой категории до 50 кг заняла многоразовая призерка Паралимпийских игор Лидия Соловйова. Она подняла 103 кг.



Первое место среди юниоров занял Василий Рогожко - в весовой категории до 54 кг с результатом 115 кг. А в весовой категории до 59 кг и с результатом 116 кг стал первым среди юниоров Денис Остапук.



Сейчас Украина занимает второй место в общем рейтинге - после команд Нигерии и Иордании.



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