NY Times поставила на обложку в Facebook фото чемпиона из Украины

18 февраля Александр Абраменко набрал 128,51 баллов и завоевал золотую медаль по лыжному фристайлу на Олимпиаде 2018

Американское издание The New York Times опубликовало в качестве обложки своей страницы в Facebook фотографию прыжка украинского фристайлера Александра Абраменко, который принес ему золотую медаль на Олимпиаде 2018.

18 февраля 2018 года Абраменко набрал 128,51 баллов и завоевал золотую медаль по лыжному фристайлу.

Спортсмену выплатят государственное вознаграждение в сумме $125 тысяч.

Читайте также: Олимпиада-2018: все результаты и новости. Хроника Олимпийских игр

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.