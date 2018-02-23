NY Times поставила на обложку в Facebook фото чемпиона из Украины
23.02.2018 15:15
18 февраля Александр Абраменко набрал 128,51 баллов и завоевал золотую медаль по лыжному фристайлу на Олимпиаде 2018
Скриншот с видео
Американское издание The New York Times опубликовало в качестве обложки своей страницы в Facebook фотографию прыжка украинского фристайлера Александра Абраменко, который принес ему золотую медаль на Олимпиаде 2018.
18 февраля 2018 года Абраменко набрал 128,51 баллов и завоевал золотую медаль по лыжному фристайлу.
Спортсмену выплатят государственное вознаграждение в сумме $125 тысяч.
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