Что-то лизнула: тренер РФ по бобслею о допинге Сергеевой на Играх

Тренер российской команды бобслеистов считает, что доза допинга была маленькой, так как россиянка не пила таблетку, а что-то лизнула или понюхала

Тренер российской команды по бобслею Сергей Журкин считает, что допинг-проба спортсменки Надежды Сергеевой на Олимпийских играх в Пхенчхане оказалась положительной из-за того, что она лизнула или понюхала тару, где находился препарат предуктал, который нашли в ее крови. Об этом сообщает российский портал Спорт Экспресс.



"Так как доза очень маленькая, она не пила таблетку. Как сказали врачи, она могла какой-то спрей понюхать, что-то лизнуть. Вот настолько минимальная доза. Можно предположить, что разрешенные таблетки она хранила в какой-то таре, в которой когда-то были эти таблетки", - сказал он.

По словам тренера, в рамках расследования, на экспертизу будут отправлены все медикаменты, которые были у Сергеевой, а также тара, в которой они хранились.



Также он сказал, что россиянка отказалась от вскрытия допинг-пробы "Б" в связи с тем, что при настоятельной просьбе ее раскрыть к спортсменам применяют более жесткое наказание.



"Когда проба "А" есть и спортсмен осознает факт, то потом более мягкое наказание следует. Я думаю, это было связано только с этим. Внутренне она понимает, что факт есть, но пока не может сказать, где допустила ошибку", - резюмировал он.



Как уже сообщалось, российская бобслеистка Надежда Сергеева, допинг-тест которой показал положительный результат на Олимпийских играх в Пхенчхане, отказалась от вскрытия повторной пробы "Б" и покинула Олимпийскую деревню.

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