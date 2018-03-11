Украинская теннисистка одержала трехсотую победу в карьере

Свитолина вышла в следующий круг турнира WTA Premier Mandatory

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во время турнира в США победила соперницу Мону Бартель, одержав трехсотую победу в профессиональной карьере. Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета Украины в Facebook.

"Свитолина получила трехсотую победу в профессиональной карьере и уверенно вышла в следующий круг турнира WTA Premier Mandatory в Индиан - Уэллсе (США). Элина Свитолина - Мона Бартель 2:0 (6:4, 6:3)", - отмечается в сообщении.

24 февраля 2018 года Свитолина обыграла россиянку Дарью Касаткину в финале представительского турнира в Дубае Dubai Duty Free Tennis Championships категории Premier.

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