Паралимпиада: в итоговом медальном зачете Украина на 6 месте
18.03.2018 15:17
Сборная Украины завоевала на Паралимпийских играх 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В итоговом медальном зачете на зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане украинская сборная заняла шестое место.
Украинские спортсмены завоевали семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей, участвуя в трех дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах.
Первое место заняла сборная США (всего 36 медалей), второе - сборная России, участвовавшая под нейтральным флагом (24 медали), третье - Канада (28 медалей), четвертое - Франция (20 медалей), пятое - Германия (19 медалей).
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