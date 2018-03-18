Паралимпиада: в итоговом медальном зачете Украина на 6 месте

Сборная Украины завоевала на Паралимпийских играх 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей

В итоговом медальном зачете на зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане украинская сборная заняла шестое место.

Украинские спортсмены завоевали семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей, участвуя в трех дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах.

Первое место заняла сборная США (всего 36 медалей), второе - сборная России, участвовавшая под нейтральным флагом (24 медали), третье - Канада (28 медалей), четвертое - Франция (20 медалей), пятое - Германия (19 медалей).

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