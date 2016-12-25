Израиль пересмотрит отношения с ООН - Нетаньяху
Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН после принятия Советом безопасности резолюции о незаконности израильских поселений в Палестине. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет The New York Times.
Нетаньяху, по его словам, поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца осуществить переоценку контактов с ООН, включая израильское финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН в Израиле.
Он уже поручил приостановить финансирование пяти организаций при ООН, в том числе действующих под эгидой ООН, и присутствие их представителей в Израиле. О каких именно организациях идет речь, пока неизвестно.
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