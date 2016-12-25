Израиль пересмотрит отношения с ООН - Нетаньяху

Премьер Израиля поручил МИДу осуществить переоценку контактов с ООН, включая финансирование и присутствие представителей ООН в Израиле

Израиль намерен пересмотреть отношения с ООН после принятия Советом безопасности резолюции о незаконности израильских поселений в Палестине. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет The New York Times.



Нетаньяху, по его словам, поручил Министерству иностранных дел Израиля в течение месяца осуществить переоценку контактов с ООН, включая израильское финансирование учреждений ООН и присутствие представителей ООН в Израиле.



Он уже поручил приостановить финансирование пяти организаций при ООН, в том числе действующих под эгидой ООН, и присутствие их представителей в Израиле. О каких именно организациях идет речь, пока неизвестно.





Биньямин Нетаньяху после голосования в Совбезе ООН заявил , что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях.

Государственный секретарь США

23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию , которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Таким образом, США впервые с 1980 года не наложили вето на резолюции, которые Израиль считает антиизраильскими.Государственный секретарь США Джон Керри заявил , что во время голосования в Совета безопасности Организации объединенных наций США не блокировали резолюцию, которая осуждает строительство израильских поселений, потому что выступают за мирный диалог в палестино-израильском конфликте.

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