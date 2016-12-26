Президент Чехии пожелал гражданам "опасной жизни"
26.12.2016 02:24
Президент Милош Земан сказал, что желать доброго здоровья скучно, поэтому решил пожелать чехам жизни полной рисков, но полной побед
Милош Земан (фото - EPA)
Президент Чехии Милош Земан во время рождественского интервью пожелал народу страны опасной жизни. О этом он сказал корреспонденту радио Frekvence 1, передает BBC.
Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно и он хочет быть "немного оригинальным".
"Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому что без сражений вы не может одерживать победы. Я желаю вам успехов", - сказал Земан, обращаясь к народу Чехии.
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