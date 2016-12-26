Президент Чехии пожелал гражданам "опасной жизни"

Президент Милош Земан сказал, что желать доброго здоровья скучно, поэтому решил пожелать чехам жизни полной рисков, но полной побед

Президент Чехии Милош Земан во время рождественского интервью пожелал народу страны опасной жизни. О этом он сказал корреспонденту радио Frekvence 1, передает BBC.



Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно и он хочет быть "немного оригинальным".



"Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому что без сражений вы не может одерживать победы. Я желаю вам успехов", - сказал Земан, обращаясь к народу Чехии.



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