Российская авиация усилила атаки по повстанцам в Идлибе

Российская авиация наносит удары по провинции Идбил и отдельным частям пригорода Алеппо

Авиация РФ увеличила количество обстрелов в Сирии, сообщает Deutsche Welle.

Целями росийской авиации стали территории, которые находятся под контролем противников Башара Асада - Идлиб и пригород Алеппо.



По меньшей мере восемь налетов было на четыре ключевых города в Идлибе. Правоозащитники сообщают о многочисленных жертвах, по большей части среди гражданских.

Повстанцы заявили, что российские и сирийские самолеты также обстреливали западный и южный пригород Алеппо.

22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили об установлении полного контроля над Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.



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