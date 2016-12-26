Российская авиация усилила атаки по повстанцам в Идлибе
Авиация РФ увеличила количество обстрелов в Сирии, сообщает Deutsche Welle.
Целями росийской авиации стали территории, которые находятся под контролем противников Башара Асада - Идлиб и пригород Алеппо.
По меньшей мере восемь налетов было на четыре ключевых города в Идлибе. Правоозащитники сообщают о многочисленных жертвах, по большей части среди гражданских.
Повстанцы заявили, что российские и сирийские самолеты также обстреливали западный и южный пригород Алеппо.
22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили об установлении полного контроля над Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев.
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