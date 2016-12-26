Премьер Японии объяснил, зачем едет в Перл-Харбор
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его поездка в Перл-Харбор призвана показать мировому сообществу, что Япония никогда не повторит зверства прошлых войн. Об этом сообщает Reuters.
"Я надеюсь, что этот визит станет историческим с лидерами Японии и Соединенных Штатов Америки, совместно посещающими Перл-Харбор в качестве примирения", - сказал Абэ.
27 декабря премьер-министр Японии вместе с президентом США Бараком Обамой посетит Перл-Харбор, где примет участие в траурных церемониях, призванных почтить память жертв японского удара по этой военно-морской базе США 75 лет назад, в декабре 1941 года.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:30
-
16:56
-
16:17
-
16:21
-
14:18
Новости партнеров
- 94836
- 64116
- 40244
- 26603
- 23252