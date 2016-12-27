Меркель по-прежнему поддерживает большинство немцев - опрос

Согласно результатам опроса, 56% немцев считают, что с проблемами Германии в 2017 году лучше всех справится действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель

Большинство немцев по-прежнему считают, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше других политиков справится с проблемами Германии в предстоящем 2017 году. Такого мнения придерживаются 56 процентов участников опроса, проведенного TNS Emnid по заказу медиагруппы Funke, передает Deutsche Welle.

Второе место по популярности занимает глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер, которому отдают предпочтение 39 процентов опрощенных. На третьем месте - председатель Социал-демократической партии Германии Зигмар Габриэль - 35 процентов и на четвертом - социал-демократический политик Мартин Шульц, покидающий пост председателя Европарламента и являющийся одним из фаворитов на пост федерального канцлера от СДПГ (32 процента).

На последнем месте по популярности - лидер правопопулистской партии Альтернатива для Германии Фрауке Петри, которую поддерживают 10 процентов респондентов.

Согласно результатам опроса, главной проблемой немцы считают миграционный кризис. 30 процентов респондентов считают, что политики должны в первую очередь ограничить приток беженцев в Германию.

25 процентов опрошенных считают важнейшей задачей пенсионное обеспечение, 17 процентов - борьбу с преступностью, 15 - предотвращение нового кризис в ЕС и лишь 8 процентов - снижение налогового бремени.

6 июня 2016 года сообщалось, что журнал Forbes признал Меркель самой влиятельной женщиной мира.

6 декабря Меркель заявила, что миграционный кризис никогда больше не должен повториться, и добавила, что некоторым беженцам придется покинуть Германию.

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