Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии - СМИ
Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Предлагается прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря. Об этом сообщает информагентство Анадолу со ссылкой на источники.
Согласно сообщению, действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада и его наемниками.
"В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что договоренность не распространяется на "террористические организации".
В случае успешной реализации соглашения о перемирии, режим Асада и оппозиция при содействии Турции и России начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта.
Турция и Россия, согласно сообщению, выступят гарантами урегулирования.
Вчера в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор от авиаударов, нанесенных неидентифицированными самолетами, погибли 22 гражданских.
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