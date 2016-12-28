Турция и Россия согласовали план перемирия в Сирии - СМИ

Сторонам конфликта предлагается прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Предлагается прекратить боевые действия с полуночи 29 декабря. Об этом сообщает информагентство Анадолу со ссылкой на источники.



Согласно сообщению, действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима Асада и его наемниками.

"В рамках договоренности Турции и Москвы сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что договоренность не распространяется на "террористические организации".

В случае успешной реализации соглашения о перемирии, режим Асада и оппозиция при содействии Турции и России начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта.

Турция и Россия, согласно сообщению, выступят гарантами урегулирования.

Вчера в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор от авиаударов, нанесенных неидентифицированными самолетами, погибли 22 гражданских.

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