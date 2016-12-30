USD:  26.81  27.42   EUR:  27.80  28.71  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Россия ответила на санкции США

30.12.2016 03:34
РФ закрыла англо-американскую школу для детей дипломатов США, Британии и Канады и загородный дом американского посольства в Москве
Россия ответила на санкции США
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Россия закрыла англо-американскую школу в Москве и загородный дом американского посольства в Москве в Серебряном бору в ответ на новые санкции США против РФ, передает CNN.

В англо-американской школе учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что аналогичные меры будут приняты в ответ и на высылку российских дипломатов из США. Но какие именно меры не уточнила ни Захарова, ни пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

27 декабря США добавили еще 23 российские компании в санкционный список.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 