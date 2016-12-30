Россия ответила на санкции США

РФ закрыла англо-американскую школу для детей дипломатов США, Британии и Канады и загородный дом американского посольства в Москве

Россия закрыла англо-американскую школу в Москве и загородный дом американского посольства в Москве в Серебряном бору в ответ на новые санкции США против РФ, передает CNN.

В англо-американской школе учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что аналогичные меры будут приняты в ответ и на высылку российских дипломатов из США. Но какие именно меры не уточнила ни Захарова, ни пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

27 декабря США добавили еще 23 российские компании в санкционный список.

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