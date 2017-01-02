Конгресс заблокирует решение Трампа об отмене санкций против РФ

По мнению члена Палаты представителей США, Конгресс хочет не отмены, а усиления санкций против РФ

Конгресс США готов решительно ответить, если избранный президент Дональд Трамп решит отменить санкции против Российской Федерации. Об этом заявил член Палаты представителей США, республиканец Адам Шифф, сообщает ABCnews.

По мнению Шиффа, Конгресс хочет еще больше усилить санкции против РФ.

"Вы увидите, что демократы и республиканцы, как Маккейн и Грэм и другие выступают за усиление пакета санкций, потому что, откровенно говоря, даже не смотря на то, что действия администрации (Обамы - ред.) были более чем символическими - они были очень значимы - но этого недостаточно для сдерживания России", - заявил он.

27 декабря Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 23 компании из России и оккупированного Крыма.

Ранее сегодня сообщалось, что Дональд Трамп планирует отменить ряд действий администрации президента Барака Обамы в его первый день в офисе.

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