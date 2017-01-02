За 2016 год в Ираке погибли 20 журналистов

Как сообщается в докладе Союза журналистов Ирака, всего с 2003 года в Ираке погибли 455 журналистов

С 2003 по 2016 год в Ираке погибли 455 журналистов. За 2016 год были убиты 20 представителей СМИ. Об этом сообщается в докладе Союза журналистов Ирака, передает агентство Анадолу.

Как отмечается в документе, в стране, где не действуют законы, работа журналистов связана с угрозой их безопасности, отмечается в докладе.

29 декабря иракские войска начали второй этап наступательной операции против боевиков Исламского государства в Мосуле, сосредоточив удар на восточных районах города.

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