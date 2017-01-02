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Террорист в Стамбуле выпустил более 180 пуль

02.01.2017 22:49
Виновник гибели 39 человек в ночном клубе Стамбула в новогодюю ночь, возможно, прошел военную подготовку
Террорист в Стамбуле выпустил более 180 пуль
Фото: EPA

Террорист, который в новогоднюю ночь застрелил 39 человек в стамбульском ночном клубе Reina, выпустил более 180 пуль. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на турецкие СМИ.

Нападавший, вероятно, прошел военную подготовку. Как рассказывают свидетели трагического события, в клубе террорист целился в головы людей, лежащих на полу. Покинув клуб, он взял такси, а выходя из машины, заявил таксисту, что у него нет денег, чтобы заплатить за поездку. Сообщается, что в район, где расположен клуб Reina, нападающий тоже приехал на такси.

Турецкие правоохранители обнародовали новое фото подозреваемого, поиски которого продолжаются до сих пор. А вице-председатель турецкого правительства подчеркнул, что, несмотря на теракт в Стамбуле, Турция продолжит наступление на боевиков Исламского государства (ИГ) в Сирии.

В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.

Ранее сегодня сообщалось, что ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула, в результате которого погибли 39 человек, взяло на себя ИГ.

Читайте также: В сети появилось видео теракта в ночном клубе Стамбула

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