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Спикером Палаты представителей США переизбран Пол Райан

04.01.2017 03:59
Третий по рангу пост в иерархии власти США после инаугурации Трампа останется за Полом Райаном, сторонником санкций против РФ
Спикером Палаты представителей США переизбран Пол Райан
Пол Райан (фото - EPA)

Спикер Палаты представителей США Пол Райан останется на должности, когда вступит в официальные полномочия администрация Дональда Трампа. Официальное голосование состоялось в Капитолии, передает Укринформ.

Кандидатуру Пола Райана на посту спикера поддержали 239 конгрессменов из 218-ти необходимых.

Еще в ноябре представители Республиканской партии единогласно решили, что продлят полномочия Райана.

Пост спикера Палаты представителей США - третий по рангу в иерархии государственной власти Соединенных Штатов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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