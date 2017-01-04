Спикером Палаты представителей США переизбран Пол Райан
04.01.2017 03:59
Третий по рангу пост в иерархии власти США после инаугурации Трампа останется за Полом Райаном, сторонником санкций против РФ
Пол Райан (фото - EPA)
Спикер Палаты представителей США Пол Райан останется на должности, когда вступит в официальные полномочия администрация Дональда Трампа. Официальное голосование состоялось в Капитолии, передает Укринформ.
Кандидатуру Пола Райана на посту спикера поддержали 239 конгрессменов из 218-ти необходимых.
Еще в ноябре представители Республиканской партии единогласно решили, что продлят полномочия Райана.
Пост спикера Палаты представителей США - третий по рангу в иерархии государственной власти Соединенных Штатов.
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