В NASA показали, как глобальное потепление влияет на Землю: фото

На официальном сайте NASA опубликованы снимки, на которых видно, как влияет глобальное потепление на нашу планету

Космическое агентство NASA опубликовало аэрокосмические фотографии поверхности планеты за 2016 и сравнило с более старыми снимками. Фото появились на официальном сайте NASA.

На них видно, как влияет глобальное потепление на нашу Землю.



Озоновая дыра в Антарктиде





Полуостров Кейп-Код в США



Ледник Коламбия Глейшер на Аляске



Аральское море на границе Казахстана и Узбекистана



Водохранилище Пауэлл в США



Горный хребет Сьерра-Невада в США

9 декабря 2016 года сообщалось, что миссия NASA обнаружила в Антарктиде трещину длиной 112 километров

Фото: earthobservatory.nasa.gov

Смотрите также: Google показал, как изменилась наша планета за 32 года: видео

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.