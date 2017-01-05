В NASA показали, как глобальное потепление влияет на Землю: фото
Космическое агентство NASA опубликовало аэрокосмические фотографии поверхности планеты за 2016 и сравнило с более старыми снимками. Фото появились на официальном сайте NASA.
На них видно, как влияет глобальное потепление на нашу Землю.
Озоновая дыра в Антарктиде
Полуостров Кейп-Код в США
Ледник Коламбия Глейшер на Аляске
Аральское море на границе Казахстана и Узбекистана
Водохранилище Пауэлл в США
Горный хребет Сьерра-Невада в США
9 декабря 2016 года сообщалось, что миссия NASA обнаружила в Антарктиде трещину длиной 112 километров
Фото: earthobservatory.nasa.gov
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