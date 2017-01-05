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В NASA показали, как глобальное потепление влияет на Землю: фото

05.01.2017 10:07
На официальном сайте NASA опубликованы снимки, на которых видно, как влияет глобальное потепление на нашу планету
В NASA показали, как глобальное потепление влияет на Землю: фото
Фото: NASA

Космическое агентство NASA опубликовало аэрокосмические фотографии поверхности планеты за 2016 и сравнило с более старыми снимками. Фото появились на официальном сайте NASA.

На них видно, как влияет глобальное потепление на нашу Землю.


Озоновая дыра в Антарктиде


Полуостров Кейп-Код в США


Ледник Коламбия Глейшер на Аляске


Аральское море на границе Казахстана и Узбекистана


Водохранилище Пауэлл в США


Горный хребет Сьерра-Невада в США

9 декабря 2016 года сообщалось, что миссия NASA обнаружила в Антарктиде трещину длиной 112 километров

Фото: earthobservatory.nasa.gov

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