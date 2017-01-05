Ирак начал наступление против боевиков ИГ на западе страны
Иракские войска начали наступление, целью которого является освобождение городов на западе Ирака у границы с Сирией, которые все еще находятся под контролем террористической группировки Исламское государство (ИГ). Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Военная операция началась в западных районах провинции Анбар с целью их освобождения из-под контроля ИД", - сообщает представитель иракского командования.
По его словам, в операции участвуют седьмая дивизия армии Ирака, полиция и ополченцы из числа местных племен, которые противостоят джихадистам.
Воздушную поддержку наземным войскам оказывает антиисламистская коалиция во главе с США. Главная цель операции - освобождение городов Ана, Рава и Аль-Каим в долине Евфрата.
29 декабря 2016 года иракские войска начали второй этап наступательной операции против боевиков Исламского государства в Мосуле, сосредоточив удар на восточных районах города.
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