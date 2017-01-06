Полиция Израиля второй раз за неделю допросила премьера Нетаньяху
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допросили второй раз за четыре дня по подозрению в коррупции. Об этом сообщает BBC.
Нетаньяху отвергает обвинения.
Полиция Израиля допрашивала премьера в течении пяти часов в его иерусалимской резиденции.
По итогам правоохранители сообщили, что с Нетаньяху говорили не только об обвинениях в получении подарков и услуг от бизнесменов, но и по еще одному делу, о котором не рассказали ничего.
Премьер заявляет, что и раньше его обвиняли в коррупции, но после предварительных расследований уголовных дел не открывали.
"И сейчас ничего не будет, потому что ничего не было", - заявил Нетаньяху.
29 декабря генеральный прокурор Израиля санкционировал расследование уголовного дела против премьера страны. Полиция уже допросила всех свидетелей. Показания дал в том числе бизнесмен и друг Нетаньяху Рон Лаудер.
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