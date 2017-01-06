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Полиция Израиля второй раз за неделю допросила премьера Нетаньяху

06.01.2017 06:26
Полиция Израиля расследует уголовное дело против премьер-министра страны Нетаньяху, которого подозревают в коррупции
Полиция Израиля второй раз за неделю допросила премьера Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (фото - EPA)

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допросили второй раз за четыре дня по подозрению в коррупции. Об этом сообщает BBC.

Нетаньяху отвергает обвинения. 

Полиция Израиля допрашивала премьера в течении пяти часов в его иерусалимской резиденции. 

По итогам правоохранители сообщили, что с Нетаньяху говорили не только об обвинениях в получении подарков и услуг от бизнесменов, но и по еще одному делу, о котором не рассказали ничего.

Премьер заявляет, что и раньше его обвиняли в коррупции, но после предварительных расследований уголовных дел не открывали. 

"И сейчас ничего не будет, потому что ничего не было", - заявил Нетаньяху.

29 декабря генеральный прокурор Израиля санкционировал расследование уголовного дела против премьера страны. Полиция уже допросила всех свидетелей. Показания дал в том числе бизнесмен и друг Нетаньяху Рон Лаудер.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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