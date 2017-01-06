Полиция Израиля второй раз за неделю допросила премьера Нетаньяху

Полиция Израиля расследует уголовное дело против премьер-министра страны Нетаньяху, которого подозревают в коррупции

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допросили второй раз за четыре дня по подозрению в коррупции. Об этом сообщает BBC.



Нетаньяху отвергает обвинения.



Полиция Израиля допрашивала премьера в течении пяти часов в его иерусалимской резиденции.

По итогам правоохранители сообщили, что с Нетаньяху говорили не только об обвинениях в получении подарков и услуг от бизнесменов, но и по еще одному делу, о котором не рассказали ничего.



Премьер заявляет, что и раньше его обвиняли в коррупции, но после предварительных расследований уголовных дел не открывали.



"И сейчас ничего не будет, потому что ничего не было", - заявил Нетаньяху.

29 декабря генеральный прокурор Израиля санкционировал расследование уголовного дела против премьера страны. Полиция уже допросила всех свидетелей. Показания дал в том числе бизнесмен и друг Нетаньяху Рон Лаудер.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.