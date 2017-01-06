У Трампа обязали назначенных Обамой послов уволиться до 20 января

Свои должности ко дню инаугурации Трампа должны покинуть более 50 "политических" послов - дипломатов, имеющих тесные связи с Обамой

Переходная администрация избранного президента США Дональда Трампа обязала политически назначенных послов страны, получивших должности от Барака Обамы, уволиться до 20 января 2017 года - дня инаугурации нового президента. Об этом сообщает Reuters.

Информацию о таком распоряжении команды Трампа подтвердил американский посол в Новой Зеландии Марк Гилберт. "Я ухожу 20 января", - сообщил он.

По словам посла, распоряжение с пометкой "без исключений" было разослано в приказном порядке по каналу связи Государственного департамента 23 декабря 2016 года.

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Получить комментарий от Госдепа либо команды избранного президента журналистам пока не удалось.

Как отмечает New York Times со ссылкой на дипломатические источники, до этого администрации вступивших на пост президентов США обычно разрешали нескольким послам, особенно имевшим детей школьного возраста, оставаться на должности в течение нескольких недель, а то и месяцев.

Распоряжение команды Трампа может на долгое время лишить Штаты послов в таких важных странах, как Германия, Канада и Великобритания.

В то же время высокопоставленный чиновник из переходной администрации на условиях анонимности заявил, что никакого злого умысла в этом обычном требовании нет. По его словам, это обеспечит уход назначенных Обамой послов в четко определенные сроки, так же как это должны делать тысячи советников в Белом доме и федеральных органах власти.

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Назначаемые президентом "политические" послы обычно имеют с ним тесные деловые связи и в большинстве случаев покидают должности по истечении президентского срока. В то же время карьерные дипломаты, как это принято, работают и после смены власти.

В настоящее время насчитывается более 50 "политических" послов США. В их число входят американские посланники в 15 странах Евросоюза, послы в НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН.

В свою очередь посол США в Украине Мари Йованович является карьерным дипломатом, поэтому распоряжение команды Трампа с требованием покинуть пост ее не касается.

5 января 2017 года сообщалось о том, что Трамп будет добиваться реформ в ООН, чтобы сделать эту организацию более "эффективной и действенной" на фоне глобальных проблем.

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