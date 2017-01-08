В Турции названо имя подозреваемого в теракте в ночном клубе

Полиция Стамбула назвала имя подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 39 человек

В совершении теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь подозревается Абдулгадир Машарипов. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на полицию Стамбула.





По происхождению подозреваемый - узбек, известен по прозвищу Абу Мухаммед Хорасан.





В полиции отметили, что в течение нападения стрелявший сменил шесть зарядных устройств и выпустили более 180 пуль. По словам свидетелей, он также стрелял в головы людей, лежащих на земле. Нападение продолжалось в течение семи минут. Затем преступник пошел на кухню, и оставался там в течение приблизительно 13 минут, успел сменить одежду и почистить оружие.





В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек, более 60 человек получили ранения.

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая организация Исламское государство. 4 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что личность террориста, совершившего вооруженное нападение на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, установлена. Читайте также: Парламент Турции продлил чрезвычайное положение на три месяца

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