В Европу пришли аномальные холода

Жертвами аномально низкой температуры в Европе уже стали более двадцати человек

Аномальные холода установились в первую неделю нового года в Европе. Как сообщает Deutsche Welle, холоднее всего было в горах Лапландии - на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза.

Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала как север, так и юг Европы. В некоторых регионах Польши температура воздуха упала далеко за минус 20 градусов. Из-за сильного похолодания в стране только за двое суток скончались десять человек.

В Италии к субботе, 7 января, жертвами холодов стали семь человек, в основном, бездомные. Снежные заносы парализовали работу двух аэропортов. Пути для грузовиков с продовольствием в полуразрушенный августовским землетрясением город Аматриче в центральной части страны прокладывали через сугробы чрезвычайные службы.

В Германии в горных районах Баварии температура достигала 26,9 градуса. Гололед сковал движение на многих автомагистралях страны. В ряде регионов власти обратились к населению с просьбой не использовать автомобили.

На Турцию и балканские страны обрушились снежные бури. В Стамбуле выпало до 40 сантиметров снега, а в некоторых регионах сугробы достигают метровой высоты. Сопровождаются метели небывалыми для этих мест морозами.

Болгарские власти сообщили о гибели трех беженцев, замерзших при переходе границы. Сообщения о первых жертвах холода поступают также из Чехии, Греции и России.



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Ранее сообщалось, что уже четыре человека погибли от переохлаждения во Львовской области.



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