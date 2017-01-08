Тереза Мэй обещает скоро обнародовать детальный план Brexit

Подробный план выхода Великобритании из Евросоюза могут обнародовать в ближайшие недели

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещает обнародовать стратегию выхода страны из состава Европейского союза (ЕС) в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters.



"В ближайшие недели я обнародую более детальный план для Британии. Он будет посвящен не только… Brexit, но и экономическим реформам", - отметила премьер-министр.



Мэй также намерена развивать торговые отношения между Лондоном и Брюсселем.



Ранее сообщалось, что старшего дипломата Тима Барроу назначат новым послом Великобритании в ЕС после отставки Айвана Роджерса.



Заключение торгового соглашения между Британией и ЕС может занять 10 лет.

Роджерс ушел в отставку 3 января. Предполагалось, что он сыграет ключевую роль в переговорах по Brexit. Роджерс должен был находиться на своем посту до октября 2017 года.





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