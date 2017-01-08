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Тереза Мэй обещает скоро обнародовать детальный план Brexit

08.01.2017 14:48
Подробный план выхода Великобритании из Евросоюза могут обнародовать в ближайшие недели
Тереза Мэй обещает скоро обнародовать детальный план Brexit
Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обещает обнародовать стратегию выхода страны из состава Европейского союза (ЕС) в ближайшие недели. Об этом сообщает Reuters.

"В ближайшие недели я обнародую более детальный план для Британии. Он будет посвящен не только… Brexit, но и экономическим реформам", - отметила премьер-министр.

Мэй также намерена развивать торговые отношения между Лондоном и Брюсселем.

Ранее сообщалось, что старшего дипломата Тима Барроу назначат новым послом Великобритании в ЕС после отставки Айвана Роджерса.

Заключение торгового соглашения между Британией и ЕС может занять 10 лет.

Роджерс ушел в отставку 3 января. Предполагалось, что он сыграет ключевую роль в переговорах по Brexit. Роджерс должен был находиться на своем посту до октября 2017 года.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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