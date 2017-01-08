USD:  27.10  27.84   EUR:  28.30  29.40  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Второй за день взрыв в Багдаде: есть жертвы

08.01.2017 16:06
Второй взрыв унес жизни семи человек
Второй за день взрыв в Багдаде: есть жертвы
Фото: EPA

В результате второго за день взрыва в Багдаде,погибли семь человек, десятки ранены. Об этом сообщает Reuters.

"При первом взрыве погибли 13 человек, второй взрыв унес жизни семи человек. Более 50 получили ранения", - отмечается в сообщении.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство спустя несколько часов после первого взрыва на рынке в районе Баладият, где в основном находятся населенном шииты.

8 января сообщалось, что взрыв автомобиля на овощном рынке в шиитском районе Багдада унес жизни по меньшей мере 12 человек.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 