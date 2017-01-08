Второй за день взрыв в Багдаде: есть жертвы
08.01.2017 16:06
Второй взрыв унес жизни семи человек
Фото: EPA
В результате второго за день взрыва в Багдаде,погибли семь человек, десятки ранены. Об этом сообщает Reuters.
"При первом взрыве погибли 13 человек, второй взрыв унес жизни семи человек. Более 50 получили ранения", - отмечается в сообщении.
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство спустя несколько часов после первого взрыва на рынке в районе Баладият, где в основном находятся населенном шииты.
8 января сообщалось, что взрыв автомобиля на овощном рынке в шиитском районе Багдада унес жизни по меньшей мере 12 человек.
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