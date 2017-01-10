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Клинтон отказалась от борьбы за пост мэра Нью-Йорка - СМИ

10.01.2017 07:22
По словам подруги Хиллари Клинтон, в ближайшие годы она сосредоточится на благотворительной деятельности - помощи детям и малообеспеченным семьям
Клинтон отказалась от борьбы за пост мэра Нью-Йорка - СМИ
Хиллари Клинтон (фото - EPA)

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за пост мэра Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на близкую подругу Клинтон политолога Ниру Танден сообщает The Independent.

"Думаю, в ближайшие годы она сосредоточится на благотворительной деятельности - помощи детям и малообеспеченным семьям, на чем она была сосредоточена всю жизнь", - сказала Танден.

По ее мнению, Клинтон вряд ли когда-нибудь снова попытается избираться на какую-либо должность: будь то должность мэра Нью-Йорка или любую другую.

Ранее сообщалось, что Клинтон не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка в этом году. Об этом она сказала в беседе с высокопоставленным представителем Демократической партии США. Борьбу за пост мэра Нью-Йорка часто называют вторым самым сложным заданием в американской политике.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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