МИД Канады возглавит министр международной торговли Фриланд
Министр международной торговли Канады Христя Фриланд, которая будет назначена на должность министра иностранных дел страны в результате решения премьер-министра Джастина Трюдо, имеет украинское происхождение. Об этом сообщает Европейская правда.
Фриланд заменит Стефана Диона, который оставит политику и займет пост посла Канады в Китае.
Издание отмечает, что Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, Украинка по происхождению.
Журналистскую карьеру Фриланд начинала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.
Позже она работала в Financial Times в Лондоне заместителем редактора, редактором британских новостей, начальником московского бюро, корреспондентом в Восточной Европе, редактором уикенд-издания и редактором FT.com.
Впоследствии объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии.
Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 и была избрана в парламент 25 ноября.
4 ноября 2016 года министр международной торговли Канады Христя Фриланд заявила, что правительство Канады подало в федеральный парламент законопроект, необходимый для ратификации соглашения о свободной торговле с Украиной.
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