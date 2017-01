МИД Канады возглавит министр международной торговли Фриланд

Христя Фриланд имеет украинские корни и начинала свою журналистскую карьеру в Украине в качестве стрингера международных изданий

Министр международной торговли Канады Христя Фриланд, которая будет назначена на должность министра иностранных дел страны в результате решения премьер-министра Джастина Трюдо, имеет украинское происхождение. Об этом сообщает Европейская правда.

Фриланд заменит Стефана Диона, который оставит политику и займет пост посла Канады в Китае.

Издание отмечает, что Христя Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, Украинка по происхождению.

Журналистскую карьеру Фриланд начинала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Позже она работала в Financial Times в Лондоне заместителем редактора, редактором британских новостей, начальником московского бюро, корреспондентом в Восточной Европе, редактором уикенд-издания и редактором FT.com.

Впоследствии объявила о намерении баллотироваться на выборах в парламент Канады от Либеральной партии.

Она выиграла внутрипартийные праймериз 15 сентября 2013 и была избрана в парламент 25 ноября.

4 ноября 2016 года министр международной торговли Канады Христя Фриланд заявила, что правительство Канады подало в федеральный парламент законопроект, необходимый для ратификации соглашения о свободной торговле с Украиной.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.