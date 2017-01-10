Маккейн зарегистрировал законопроект о новых санкциях против РФ

Американские сенаторы Маккейн, Грэм и Кардин зарегистрировали законопроект о новых санкциях против РФ за вмешательство в американские выборы

Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Бен Кардин обнародовали законопроект о санкциях против Российской Федерации за ее попытки вмешаться в американские выборы президента. Новые санкции наложат запрет на въезд в США и заморозят активы лиц, которые подрывали "кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократические институты". Об этом сообщили в эфире Голоса Америки.



Санкции также рассматривают дополнительные ограничения на сделки с российскими секторами обороны и разведки.

27 декабря Министерство торговли США добавило в санкционный список еще 23 компании из России и оккупированного Крыма.

6 января ЦРУ, ФБР и АНБ опубликовали доклад, который доказывает вмешательство РФ и лично Владимира Путина в президентские выборы в США.

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