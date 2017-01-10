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Госдеп расширил список особо опасных международных террористов

10.01.2017 23:51
В список внесен гражданин Великобритании, который причастен к деятельности группировки Исламское государство
Госдеп расширил список особо опасных международных террористов

Государственный департамент США добавил гражданина Великобритании Александа Амона Коти в список особо опасных международных террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В этот список Госдепа вносятся иностранные группы людей или отдельные лица, планирующие или совершившие террористический акт, угрожающие безопасности граждан США или национальной безопасности, внешней политике или экономике США.

Санкции включают в себя запрет на въезд в США, замораживание активов, арест собственности и запрет на сделки со внесенными в список людьми или группировками. 

Как говорится в сообщении, Коти является одним из четырех членов группировки Иностранная террористическая организация и группировки Исламское государство.

Ранее сегодня американские сенаторы Маккейн, Грэм и Кардин зарегистрировали законопроект о новых санкциях против РФ за вмешательство в американские выборы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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