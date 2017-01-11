Спецслужбы США: РФ собирала компромат на Трампа

Информация о том, что РФ собирала компрометирующую информацию на Трампа содержится в докладе спецслужб США о вмешательстве России в выборы

Засекреченный доклад, представленный на прошлой неделе действующему президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержит также утверждения о том, что российские спецслужбы собирали компрометирующую личную и финансовую информацию о Трампе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные источники.

Эта информация была представлена в документе, который прилагался к докладу спецслужб США о вмешательстве РФ в президентские выборы.

Часть обвинений основывается на записях, собранных бывшим британским разведчиком, которому доверяют спецслужбы США. ФБР на данный момент проверяет достоверность и точность этих утверждений, однако уже сообщается, что многие существенные детали в записях о Трампе пока не подтверждаются.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который подтверждает вмешательство России в президентские выборы в США.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно заявлению ФБР, штаб Республиканской партии США также подвергался хакерским атакам Российской Федерации.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.