Президент Латвии о пропаганде Кремля: Нет результата

Усилия РФ не дают такого результата, какого ей бы хотелось, отметил президент Латвии Раймонд Вейонис

Попытки страны-агрессора России при помощи политики "мягкой силы" повлиять на жителей Латвии не особенно успешны. Об этом заявил президент Латвии Раймонд Вейонис, сообщает Delfi.

По мнению президента, эти усилия не дают такого результата, какого хотела бы вторая сторона.

На вопрос о том, нужны ли вообще в Латвии СМИ на русском языке, президент подчеркнул, что они нужны, так как есть часть общества, которая больше говорит на русском языке, поэтому нужно сохранить передачи на русском языке и на общественном телевидении и радио, и, по возможности, на частных телеканалах.

"Но вопрос, разумеется, о содержании", - сказал Вейонис.

Президент отметил, что концептуально поддерживает необходимость усиления контента на русском языке в общественных СМИ.

"Однако в основном, конечно, все должны учить латышский язык и смотреть каналы на латышском языке", - сказал Вейонис.

31 декабря сообщалось, что в Чехии открывают центр по борьбе с интернет-пропагандой Кремля.

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