Прощание Обамы в Twitter стало рекордной записью его микроблога

Более полутора миллионов отметок "нравится" и вдвое меньше репостов - такие показатели у самого популярного твита уходящего американского лидера

Прощальная запись в Twitter американского президента Барака Обамы в качестве главы государства собрала рекордное количество лайков и репостов за все время его каденции. Об этом сообщил сайт Cnet.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая: я прошу вас верить. Не в мои способности что-либо менять, а в свои собственные", - написал он вчера в 06:52 по Вашингтону.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe-not in my ability to create change, but in yours. - President Obama (@POTUS) 11 января 2017 г.

По состоянию на утро 12 января по киевскому времени твит 44-го президента США лайкнули более 1,5 млн пользователей Twitter, а поделились им у себя в микроблогах вдвое меньше - 721 тысяча человек.

Инаугурация 45-го избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января.

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