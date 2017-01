Прощание Обамы в Twitter стало рекордной записью его микроблога

Прощальная запись в Twitter американского президента Барака Обамы в качестве главы государства собрала рекордное количество лайков и репостов за все время его каденции. Об этом сообщил сайт Cnet.

"Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая: я прошу вас верить. Не в мои способности что-либо менять, а в свои собственные", - написал он вчера в 06:52 по Вашингтону.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe-not in my ability to create change, but in yours.