Россия не примет участие в пленарных заседаниях ПАСЕ в 2017 году

В 2016 году ПАСЕ приняла 2 резолюции. Ключевые позиции - войска РФ должны быть выведены из Украины, выборы в Донбассе в нынешних условиях невозможны

Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает ТАСС.



"Конечно, мы не будем принимать участие в пленарных заседаниях (ПАСЕ), в работе профильных комитетов, но мы можем принимать участие в различных конференциях, семинарах или слушаниях, которые проводятся политическими группами в составе ПАСЕ. Уверен, что таких мероприятий в 2017 году предстоит достаточно", - сказал он.

Слуцкий сказал, что Россия "продолжит самое тесное сотрудничество со всеми пятью политическими группами в составе ПАСЕ, со всеми национальными делегациями".

"И уверен, что наше взаимодействие с самой широкоохватной парламентской организацией на европейском пространстве продолжится", - подчеркнул Слуцкий.

Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября приняла две резолюции по Украине, в которых российско-украинская война называется "российской агрессией" и содержится призыв к РФ вывести свои войска из Донбасса.

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