HRW сообщает о пике репрессий в РФ за последние 25 лет

Согласно отчету организации, сейчас в России наблюдается наибольшее ухудшение ситуации с правами человека с момента распада СССР

Репрессии в России на сегодняшний день достигли пика за весь период после распада СССР. Об этом говорится в докладе международной организации Human Rights Watch, о чем сообщил на пресс-конференции в Киеве директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон, передает корреспондент ЛІГА.net.

"Мы увидели, что Россия наиболее репрессивна за период после развала Советского Союза и 90-х годов. У нашей организации есть в Москве свой офис, и мы наблюдаем наибольшее ухудшение ситуации с правами человека с приходом к власти Путина", - сказал он.

Уильямсон отметил, что в 2016 году зафиксировано ухудшение ситуации со свободой собраний в РФ, где "практически невозможно организовать протест на улице".

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"Мы продолжаем наблюдать воплощение закона об иностранных агентах. Это очень дискриминационный закон, который демонизирует многие фонды с иностранными донорскими средствами. Очень много таких организаций закрылось, так как им пришлось регистрироваться как иностранным агентам", - подчеркнул представитель HRW.

По словам Уильямсона, в стране-агрессоре продолжаются репрессии в сфере свободы высказываний. Интернет-провайдеров и мобильные компании обязали хранить данные о переговорах клиентов за шесть месяцев. Также запрещено проводить религиозные мероприятия за пределами религиозных учреждений.

Кроме того, в докладе отмечается, что Россия совершила ряд военных преступлений в Сирии в сентябре и октябре 2016 года. "Во время бомбардировки Алеппо 440 гражданских получили ранения. Использовались кассетные снаряды, что является нарушением международных соглашений. Они (российские военные - ред.) перекрыли поступления гуманитарной помощи ООН", - добавил Уильямсон.

11 января 2017 года сообщалось о том, что постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба выступил на заседании комитета министров СЕ на тему репрессий против украинцев, в том числе в Крыму.

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