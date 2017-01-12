США ввели санкции против должностных лиц армии Асада

Решение основано на докладе ООН, согласно которому режим Асада "использует промышленный хлор в качестве оружия против своего собственного народа"

США ввели санкции против 18 должностных лиц армии сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что решение основано на докладе ООН, согласно которому режим Асада "использует промышленный хлор в качестве оружия против своего собственного народа".

Отныне пользование лицами из санкционного списка любым имуществом или коммерческими объектами в Соединенных Штатах должно быть заблокировано.

В декабре специалисты сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщали о возможной газовой атаке в районе Пальмиры.

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