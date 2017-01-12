USD:  27.69  28.35   EUR:  28.88  29.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

США ввели санкции против должностных лиц армии Асада

12.01.2017 18:57
Решение основано на докладе ООН, согласно которому режим Асада "использует промышленный хлор в качестве оружия против своего собственного народа"
США ввели санкции против должностных лиц армии Асада

США ввели санкции против 18 должностных лиц армии сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Отмечается, что решение основано на докладе ООН, согласно которому режим Асада "использует промышленный хлор в качестве оружия против своего собственного народа".

Отныне пользование лицами из санкционного списка любым имуществом или коммерческими объектами в Соединенных Штатах должно быть заблокировано. 

В декабре специалисты сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщали о возможной газовой атаке в районе Пальмиры.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 