В Польшу прибыли американские танки и техника

Продолжается поставка техники в рамках крупнейшего военного укрепления Европы со времен развала СССР

В Польшу прибыли более 80 американских танков и военной техники. Об этом сообщает BBC.



Вооружение прибыло в рамках масштабного военного укрепления Европы.



Всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники. Это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.



В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.



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