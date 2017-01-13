В Польшу прибыли американские танки и техника
В Польшу прибыли более 80 американских танков и военной техники. Об этом сообщает BBC.
Вооружение прибыло в рамках масштабного военного укрепления Европы.
Всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники. Это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.
В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины.
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