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В Польшу прибыли американские танки и техника

13.01.2017 02:59
Продолжается поставка техники в рамках крупнейшего военного укрепления Европы со времен развала СССР
В Польшу прибыли американские танки и техника
Фото: скриншот

В Польшу прибыли более 80 американских танков и военной техники. Об этом сообщает BBC.

Вооружение прибыло в рамках масштабного военного укрепления Европы.

Всего из США будет поставлено более 2500 единиц техники. Это самый большой трансфер вооружений из США в Европу с момента развала Советского Союза.

В конце октября 2016 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что батальоны альянса в Восточной Европе развернут до лета 2017-го, а сам процесс стартует в феврале. Эта инициатива является ответной реакцией блока на наращивание военного присутствия РФ в приграничных с Европой областях и агрессию против Украины. 

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