Керри уверен - Трамп сохранит внешнеполитический курс Обамы

Покидающий в ближайшие дни пост главы Госдепартамента США Джон Керри выразил уверенность, что новая администрация не станет кардинальным образом менять региональную внешнюю политику, которую проводила команда уходящего президента. Об этом он заявил во время выступления перед студентами в Ханое, пишет агентство Reuters.

"Керри сказал, что он уверен в приверженности администрации Трампа тем принципам региональной безопасности, которых придерживались в администрации Барака Обамы", - говорится в сообщении.

Также Керри отметил, что в ситуации с конфликтом интересов в Южно-Китайском море государства, независимо от того, "крупные они или маленькие", должны воздерживаться от провокаций и решать проблемы в соответствии с международными законами.

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Вчера, 12 января, кандидат на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон должен запретить Пекину создавать искусственные острова в ЮКМ и пользоваться ими. Также он сравнил создание Китаем в ЮКМ "новой суши" и застройку ее военной инфраструктурой с аннексией Крыма путинской Россией.

Укрепляя военное присутствие в акватории ЮКМ, Пекин фактически посягает на международные воды, по которым ежегодно проходят торговые потоки на $5 трлн. Такую политику КНР оспаривают соседи - Бруней, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам.