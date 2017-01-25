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Сенат утвердил нового постпреда США в ООН

25.01.2017 03:55
Большинством голосов Сенат поддержал кандидатуру Никки Хейли, теперь соответствующий указ должен подписать Трамп
Сенат утвердил нового постпреда США в ООН
Никки Хейли (фото - EPA)

Верхняя палата Сената США большинством голосов утвердила бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли новым постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН. Об этом сообщает Укринформ

За кандидатуру Хейли проголосовало подавляющее большинство сенаторов. 

Для официального вступления в должность президент США Дональд Трамп должен подписать соответствующий указ. Затем Хейли должна принести присягу в качестве посла.

Ранее Хейли заявила, что США не могут доверять России и не могут согласиться с аннексией Крыма. Она считает, что Москве надо дать понять, что США не поддерживают то, что произошло в Украине и в Крыму, и что происходит в Сирии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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