Сенат утвердил нового постпреда США в ООН

Большинством голосов Сенат поддержал кандидатуру Никки Хейли, теперь соответствующий указ должен подписать Трамп

Верхняя палата Сената США большинством голосов утвердила бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли новым постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН. Об этом сообщает Укринформ.



За кандидатуру Хейли проголосовало подавляющее большинство сенаторов.



Для официального вступления в должность президент США Дональд Трамп должен подписать соответствующий указ. Затем Хейли должна принести присягу в качестве посла.

Ранее Хейли заявила, что США не могут доверять России и не могут согласиться с аннексией Крыма. Она считает, что Москве надо дать понять, что США не поддерживают то, что произошло в Украине и в Крыму, и что происходит в Сирии.



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