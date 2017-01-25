Сенат утвердил нового постпреда США в ООН
Верхняя палата Сената США большинством голосов утвердила бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли новым постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН. Об этом сообщает Укринформ.
За кандидатуру Хейли проголосовало подавляющее большинство сенаторов.
Для официального вступления в должность президент США Дональд Трамп должен подписать соответствующий указ. Затем Хейли должна принести присягу в качестве посла.
Ранее Хейли заявила, что США не могут доверять России и не могут согласиться с аннексией Крыма. Она считает, что Москве надо дать понять, что США не поддерживают то, что произошло в Украине и в Крыму, и что происходит в Сирии.
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